Poco F3 a prezzo invidiabile: subito tuo con il 15% di sconto

Se sei alla ricerca di uno smartphone dal costo contenuto che non sacrifica alcun tipo di funzione allora Poco F3 è qui in promozione proprio per te. Disponibile su Amazon grazie a un ribasso del 15% hai l'occasione di renderlo tuo con soli 339,90€, un prezzo veramente invidiabile. Acquistandolo sei sicuro che non potrai rimanere deluso perché vanta una scheda tecnica che ti supporta in ogni tua scelta.

Grazie al pagamento con rate offerto da Cofidis acquistarlo non può che essere alla portata di tutti, devi semplicemente scegliere questo metodo di pagamento al momento del checkout. Cos'altro dirti se non che con le spedizioni Prime garantite lo ricevi in uno o due giorni senza alcun costo aggiuntivo? Non te lo perdere assolutamente.

Poco F3: tutti i dettagli più salienti di questo smartphone

Tra i potenziali smartphone che puoi rendere tuoi Poco F3 non deve assolutamente mancare nella lista. Curato nei minimi dettagli è un prodotto che è un gioiellino e ora capirai il perché. Prime di scoprire le sue potenzialità ti dico che è disponibile in colorazione Actic White che splende di luce propria.

Ti mette a tua disposizione un display AMOLED che non puoi amare visto e considerato che possiede un'ampiezza di 6,67 pollici e un refresh rate da 120 Hz che per guardare video e giocare ai tuoi gaming mobile preferiti è una vera bomba. Non solo, con i bordi sottili l'esperienza visiva è persino più immersiva e ti avvolge a 360°.

Il processore è ovviamente un Qualcomm Snapdragon che ti fa fare di tutto e di più grazie anche agli 8 GB d RAM e ai 256 GB di memoria che detto francamente, quando esaurisci? Puoi metterlo davvero alla prova anche in campo fotografico dove ti godei una tripla camera con sensore da 48megapixel.

E la batteria? Dura un giorno interno come minimo.

Acquista subito il tuo Poco F3 su Amazon a soli 339,90€ in promozione.