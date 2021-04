POCO, celeberrimo brand di smartphone da gaming di Xiaomi, e QLASH Italia – uno dei più forti team di eSport italiano – diventano partner in occasione di un evento molto speciale: la prima giornata del Circuito Tormenta 2021 di League of Legend Wild Rift.

POCO e QLASH diventano partner

Due importanti realtà dedicate al gaming, insieme per un evento decisamente speciale, che sbarca in Italia per la prima volta in assoluta. Durante tutto l’evento, che terminerà con le finali del 12 aprile, i giocatori del team di QLASH Italia giocheranno utilizzando i nuovissimi POCO X3 Pro e POCO F3.

Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO, ha commentato così la nuova partnership:

“Siamo entusiasti di essere partner di questo appuntamento tanto atteso con POCO F3 e POCO X3 Pro, rispettivamente dotati di Snapdragon 870 e Snapdragon 860. Questi due prodotti garantiscono eccellenti performance, sono fatti su misura per i gamer quindi non potevano che essere perfetti per i pro player di QLASH Italia di questo torneo.”

Le dirette delle sessioni di gioco, che si terranno durante le diverse fasi dell’evento, saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch ufficiale di QLASH. Tutti i dettagli del torneo sono disponibili invece a questo indirizzo.

Smartphone