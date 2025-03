POCO C75 in offerta a 99€ su Amazon: è il re della fascia bassa

Tra gli smartphone low cost da prendere su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera c’è anche il POCO C75, oggi protagonista di una promo davvero interessante. Il modello in questione, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro scegliendo la versione 6/128 GB mentre la versione 8/256 GB costa 109 euro. Entrambe le varianti sono vendute e spedite da Amazon e sono acquistabili tramite il box qui di sotto. Si tratta di uno dei migliori smartphone su cui puntare nella fascia bassa del mercato.

POCO C75: un affare low cost

Il POCO C75 è un ottimo smartphone low cost. Tra le specifiche tecniche troviamo un display IPS LCD da 6,88 pollici con risoluzione HD e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Helio G81 Ultra. Da segnalare anche una batteria da 5.160 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18 W. Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM, del chip NFC oltre che di un sensore di impronte digitali laterale.C’è anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO C75 al prezzo scontato di:

Il modello è venduto e spedito da Amazon. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è acquistabile qui di sotto e in sconto ci sono diverse colorazioni.