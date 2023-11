POCO C65: affidabile, potente e in SCONTO per il Black Friday!

Se stai cercando un dispositivo economico ma affidabile, il POCO C65 è la scelta perfetta, e ora puoi ottenerlo con uno sconto del 12% su Amazon grazie alle offerte esclusive del Black Friday. Approfitta di questa occasione per portare a casa un dispositivo che offre prestazioni straordinarie senza svuotare il tuo portafoglio. Cogli al volo questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 149,99 euro.

POCO C65: le scorte a disposizione sono quasi terminate

Il cuore potente di questo gioiello è il processore octa-core MediaTek Helio G85, che garantisce prestazioni bilanciate e supera i suoi concorrenti. L’esperienza di intrattenimento è resa ancora più fluida dalla GPU Mali-G52 dedicata al gaming. Che tu stia giocando o navigando, noterai la differenza nella resa visiva.

Il POCO C65 vanta un display HD+ da 6,74 pollici, una caratteristica rara nella sua categoria. Goditi un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata, sia che tu stia guardando video o sfogliando contenuti online. Inoltre, il dispositivo offre una protezione avanzata per gli occhi, assicurando una visione confortevole anche durante sessioni prolungate.

La fotocamera è un altro punto forte del POCO C65, con un sistema triplo da 50MP che include modalità notturna e filtri cinematografici. La fotocamera principale da 50MP offre una maggiore sensibilità alla luce grazie alla tecnologia di binning dei pixel 4-in-1, garantendo risultati sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La capacità di archiviazione non sarà mai un problema, poiché il POCO C65 supporta fino a 1TB di memoria espandibile e offre la possibilità di estendere la RAM a 16GB, di cui 8GB possono essere dedicati all’uso esteso. Conserva tutti i tuoi video, foto, musica e giochi preferiti senza preoccupazioni.

Non dovrai mai preoccuparti della durata della batteria, grazie alla porta USB Type-C e al supporto per la ricarica veloce da 18W. La batteria massiccia da 5000mAh garantisce che il tuo dispositivo rimanga carico per l’intera giornata, eliminando l’ansia della batteria scarica.

Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo che offre potenza, prestazioni e un’esperienza visiva eccezionale. Acquista il POCO C65 ora e goditi il massimo della tecnologia a un prezzo conveniente, solo per un periodo limitato durante le offerte del Black Friday su Amazon. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo vantaggioso di soli 149,99 euro, prima che sia troppo tardi.

