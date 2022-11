POCO C40, il budget phone CROLLA su eBay a prezzo SHOCK (136€)

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android super economico, questa offerta di eBay ti permette di acquistare l’ottimo POCO C40 a un prezzo quasi ridicolo. Infatti, ad appena 136€ e con tanto di consegna rapida e gratuita, lo smartphone del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista.

Nonostante il prezzo evidentemente super conveniente, il device è perfetto per un uso quotidiano e nella norma, quindi per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascolare musica, guardare video, scattare foto e molto altro ancora.

POCO C40 crolla su eBay a un prezzo davvero super conveniente

POCO C40 monta un bel display ampio e luminoso da ben 6.71 pollici, è alimentato da un processore octa core rapido, scattante e con tanta RAM a disposizione, è dual SIM (puoi utilizzare due SIM contemporaneamente) e presenta anche una super batteria da 6000 mAh che ti assicura un giorno intero di utilizzo.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un sistema fotografico doppio con un sensore principale da 13 MP perfetto per scattare foto e registrare video da qualità da rivedere sull’ampio pannello ad alta risoluzione.

Insomma, a questo prezzo lo smartphone POCO C40 è davvero il prodotto da acquistare subito ad occhi chiusi. Inoltre, se lo metti subito nel carrello lo ricevi direttamente a casa in pochissimo tempo con tanto di consegna completamente gratuita.

