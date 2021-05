Redmi AirDots 3 Pro potrebbe essere lanciato con il moniker POCO Pop Buds in alcuni mercati; in altri invece, potrebbe giungere come “Redmi Buds 3 Pro”.

POCO: cosa sappiamo delle nuove cuffie TWS?

Un anno fa, POCO India ha depositato in crowdfunding un nome per i suoi primi auricolari True Wireless Stereo. Tuttavia, il brand deve ancora presentare un prodotto di questo tipo. Per fortuna, queste cuffie potrebbero finalmente essere lanciate nei prossimi giorni non appena appariranno sul sito Web di Bluetooth SIG.

È stato confermato che i i primi auricolari TWS di POCO India si chiameranno POCO Pop Buds. Un paio di TWS con questo marchio è stato ora certificato da Bluetooth SIG (la notizia è stata avvistata per la prima volta dall'utente Twitter @i_hsay).

Non sorprende sapere che questi auricolari saranno un prodotto Redmi ribrandizzato. Secondo l'elenco, le Redmi AirDots 3 Pro lanciate di recente con numero di modello TWSEJ01ZM si faranno strada in alcune regioni sotto il moniker POCO Pop Buds e Redmi Buds 3 Pro.

Quindi, i POCO Pop Buds dovrebbero avere lo stesso identico set di specifiche delle Redmi AirDots 3 Pro. Inoltre, potrebbero arrivare in colori esclusivi come “POCO Yellow“.

Parlando di specifiche, possiamo aspettarci funzionalità come driver da 9 mm, Bluetooth 5.2, cancellazione attiva del rumore da 35 dB (ANC), bassa latenza di 69 ms, controlli mediante gestures, connessione multi-dispositivo, resistenza agli schizzi IPX4, ricarica wireless Qi e batteria capace di consentire un'autonomia di ben 28 ore.

Sfortunatamente, non ci sono parole ufficiali né da POCO né da Redmi riguardo le future Pop Buds / Redmi Buds 3 Pro. Ad ogni modo, crediamo che il wearable targato POCO possa diventare ufficiale insieme al POCO F3 GT nelle prossime settimane; restate connessi con noi per saperne di più in merito.

