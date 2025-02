Su Pluto TV arrivano due nuovi canali sportivi gratuiti

Pluto TV è la piattaforma di streaming gratuito live e on demand più famosa e diffusa al mondo. Grazie alle sue proposte di intrattenimento di qualità è riuscita a raggiungere un’estensione importante tra il pubblico che ama non pagare per vedere contenuti o che apprezza unire più proposte differenti a quelle disponibili a pagamento.

Mantenendo la promessa di un intrattenimento completo, grazie a un ricco catalogo di proposte disponibili, il leader dello streaming TV gratuito ha aggiunto altri due nuovi canali sportivi completamente gratuiti nel suo palinsesto. Una novità davvero molto interessante per il suo pubblico, che aveva già di cui deliziarsi in merito.

Infatti, solo qualche mese fa, nello specifico a settembre 2025, Pluto TV aveva integrato FIFA+, la casa dell’intrattenimento calcistico per guardare le più grandi storie e partite del calcio. Questo canale entrava in una già ricca offerta che avrebbe contato nove canali disponibili. Adesso siamo arrivati a 10 canali disponibili con l’arrivo di UFC e DFB Play.

Pluto TV Sport

FIFA+

World Poker Tour

Triton Poker

Billiard TV

Real Madrid TV

Monster Jam

Robot Wars by MECH+

MODUS Super Series Darts

UFC

DFB Play

Pluto TV inaugura UFC e DFB Play i nuovi canali sportivi gratuiti

Su Pluto TV è ora disponibile ogni giorno, dalle 22.00 alle 6.00 il nuovo canale sportivo gratuito UFC. In queste ore di trasmissione streaming sarà possibile seguire combattimenti spettacolari dei migliori atleti di arti marziali miste e i momenti più importanti della Ultimate Fighting Championship.

Invece, DFB Play è ora disponibile su Pluto TV con diversi il calcio internazionale. Infatti, sarà possibile seguire la DFB-Pokal maschile e femminile, la Google Pixel Frauen-Bundesliga e la German 3. Liga. Sarà quindi possibile seguire gratis Leipzig-Wolfsburg. Insomma, un ricco programma di calcio per gli appassionati.

Puoi seguire tutte le dirette streaming o vedere i contenuti on demand disponibili su Pluto TV all’indirizzo ufficiale della sua pagina web. Altrimenti, è anche disponibile la sua app ufficiale compatibile per dispositivi Android, iOS, Smart TV e Chiavette TV.