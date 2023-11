Plenitude Migliore Offerta: passa subito al Mercato Libero

Eni Plenitude ti permette di passare al Mercato Libero con la sua migliore offerta disponibile nel suo ricco catalogo. Per chi passa dal Mercato Tutelato, il fornitore italiano ha pensato ad una promozione irrinunciabile.

Ricordiamo, che il passaggio al Mercato Libero avverrà per tutti entro fine anno. Scegliere il miglior fornitore di Luce e Gas è sicuramente consigliato per evitare di pagare cifre fuori mercato.

Eni Plenitude Migliore Offerta: scopriamola assieme

Il gestore fa sapere ai suoi clienti che il risparmio sul costo di commercializzazione e vendita rispetto ad un listino standard può arrivare fino a 144 euro attivando entrambe le forniture.

Il prezzo con Plenitude si compone secondo alcuni parametri:

Luce all’ingrosso con un contributo sui consumi di 0,0132 euro/kWh e un costo fisso di 9 euro mensili .

all’ingrosso con un sui consumi di e un costo fisso di . Gas sempre con prezzo indicizzato ed uno spread di 0,1000 €/Smc. Il contributo di commercializzazione e vendita in questo caso è di soli 5,28 euro al mese.

Inoltre, con la domiciliazione delle bollette ricevi ben 12 euro di sconto in bolletta per ogni fornitura che decidi di passare a Eni Plenitude.

Come abbiamo detto prima, scegliere il mercato indicizzato è praticamente una scelta obbligata. Entro il 31 Dicembre 2023 dovrai scegliere un gestore più conveniente del tuo attuale altrimenti accetterai le condizioni proposte in bolletta. Se non sceglierai alcun fornitore, in maniera tacita, accetterai un’offerta Placet se vieni considerato cliente non vulnerabile; oppure entrerai nel nuovo mercato Tutela della Vulnerabilità definito da Arera se sei vulnerabile.

La bolletta con Plenitude è su base bimestrale per la Luce mentre per il Gas dipende dai tuoi consumi. Fino a 5000 €/Smc viene emessa ogni due mesi, altrimenti, se consumi tanto, riceverai la fattura ogni mese.

