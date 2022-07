Please Don't Call: con WINDTRE vivi sereno!

WINDTRE con il nuovo servizio Please Don’t Call si impegna a proteggere i propri clienti nel campo della Responsabilità Digitale. Questo nuovo addon gratuito permette infatti di preservare la privacy e ad aumentare la sicurezza e la consapevolezza digitale degli utenti.

WINDTRE: ecco il nuovo servizio Please Don’t Call!

Nelle scorse ore, l’operatore nato dalla fusione tra H3G e Wind, ha lanciato questo servizio gratuito attivabile tramite app che in pratica permette di dire addio alle chiamate dai call center che oggigiorno sono sempre più frequenti e moleste.

Con il lancio commerciale WINDTRE e l’agenzia Wunderman Thompson hanno pensato di ideare una réclame prendendo spunto dell’iconico brano Please Don’t Go. Lo spot televisivo, già in onda, spiega in maniera molto chiara ed efficace la validità di questo nuovo servizio che ricordiamo essere gratuito per tutti i clienti dell’operatore arancione. Lo spot attualmente on air nei principali canali televisivi è quello che vedete di seguito:

L’azienda attraverso Tommaso Vitali, B2C Marketing & New Business Director, ha affermato che:

“lo smartphone e il numero di telefono sono elementi centrali nella vita online. L’obiettivo di WINDTRE è dimostrare la nostra vicinanza alle persone, non solo con una rete all’avanguardia e un portafoglio di offerte su misura, ma anche salvaguardando i loro dati e la loro privacy e sensibilizzandole a un uso sempre più consapevole e sicuro della tecnologia”

La collega Claudia Erba, Brand Communication Director, ha invece aggiunto che:

“Trovare una soluzione creativa per parlare in modo coinvolgente di un fenomeno come le chiamate indesiderate non è semplice. Ecco perché abbiamo pensato a un progetto di branded entertainment che gioca con il nome della funzionalità “Please Don’t Call” per dare vita a un ritornello semplice e orecchiabile, capace di diventare un tormentone estivo”.

Il servizio per ora è in fase beta ed è disponibile sul Google Play Store oltre che sull’App Store per i dispositivi con a bordo iOS.