PlayStation VR2 per PS5: data di uscita praticamente confermata?

PlayStation VR2, il visore VR di ultima generazione progettato per PS5, uscirà nei primi mesi del 2023. L’ennesima indiscrezione in questo senso arriva da una fonte affidabile come Ming-Chi Kuo, analista di mercato di TF International Securities.

Ming-Chi Kuo si allinea dunque alle voci e alle previsioni fatte da altri esperti del settore, sostenendo che il lancio della periferica potrebbe effettivamente avvenire in quel periodo. Inoltre, aggiunge che la produzione di massa dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2022, con l’obiettivo di avere 1.5 milioni di unità pronte per il mercato.

PlayStation VR2: appuntamento rinviato al 2023?

A dire la verità, in pochi sperano ormai che PlayStation VR2 possa effettivamente arrivare già quest’anno. Le indiscrezioni e le previsioni che parlano del 2023 si susseguono senza sosta, dando l’impressione che bisognerà aspettare il prossimo anno prima di poterci mettere su le mani.

“Il mio ultimo controllo della catena di approvvigionamento suggerisce che il produttore e diversi fornitori di componenti di PS VR2 inizieranno la produzione di massa con circa 1.5 milioni di unità nella seconda metà del 2022. Sony potrebbe quindi lanciarlo nel primo trimestre del 2023, a seconda del programma di sviluppo dei titoli pensati per la periferica“.

È quanto ha dichiarato l’analista. Ricordiamo che la compagnia giapponese ha confermato l’intenzione di lanciare il visore con circa 20 giochi compatibili, tra cui Horizon Call of The Mountain, l’unico finora confermato ufficialmente.

Il prossimo 2 giugno, nel corso del nuovo State of Play, conosceremo altri titoli pensati per la Realtà Virtuale di PS5. Tra questi dovrebbe esserci anche una modalità specifica di Call of Duty Modern Warfare 2, previsto per il prossimo ottobre.

