PlayStation VR2: oggi è il giorno e su Amazon è addirittura IN OFFERTA

PlayStation VR2 è la nuova versione dell’headset per la realtà virtuale di Sony: il giorno di lancio è oggi ed è disponibile, ancora su invito, su Amazon.

C’è però una grossa sorpresa: una volta richiesto l’invito e ricevuto via email il link con cui effettuare l’acquisto avrai automaticamente uno sconto di 29,99 euro al checkout. Insomma, non è neanche uscito e puoi acquistarlo già in offerta.

PlayStation VR2 è in offerta su Amazon: tutto vero

PlayStation VR2 è un headset per realtà virtuale che si indossa come un casco alla testa e si collega alla console PlayStation 5 tramite un cavo USB. Il visore è dotato di due schermi OLED ad alta risoluzione, che offrono una qualità visiva superiore rispetto alla versione precedente. Inoltre, il nuovo super accessorio è dotato di un campo visivo più ampio, che ti permetterà di vedere di più del mondo virtuale.

Il design di PlayStation VR2 è stato rivisto rispetto alla versione precedente e presenta un aspetto più ergonomico, che si adatta meglio alla forma della testa. All’interno della confezione trovi anche i due nuovi pratici controller, con innovazioni come il feedback aptico, che ti permettono di immergerti ancora di più nell’azione.

Su Amazon hai ancora la possibilità di richiedere l’invito per l’acquisto e questa volta con una sorpresa: al momento del pagamento avrai in automatico uno sconto di 29,99 euro sul prezzo ufficiale. Un ottimo inizio, no?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.