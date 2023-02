PlayStation VR2: il bundle con Horizon in spedizione IMMEDIATA su eBay

Se stavi cercando il nuovo visore VR per PlayStation 5 nel suo unico bundle finora disponibile è arrivata l’occasione per te. Lanciato nella giornata di ieri, il bundle che include PlayStation VR2 e Horizon Call of The Mountain è disponibile su eBay al prezzo di listino.

Il venditore è uno dei più famosi e affidabili del popolare sito di aste online, quindi vai sul sicuro, e hai la certezza di contare sulla spedizione immediata che ti garantisce la consegna entro 72 ore. Passerai il weekend immerso nella realtà virtuale.

PlayStation VR2 con Horizon Call of The Mountain: il bundle perfetto per iniziare

Con PlayStation VR2 scoprirai la realtà virtuale di nuova generazione, con un visore appositamente progettato per PlayStation 5 che ha fatto numerosi passi in avanti rispetto al suo predecessore.

All’interno della confezione trovi anche i due innovativi controller con funzioni come il feedback aptico che ti aiuteranno a immergerti ancora più nell’azione.

E poi hai anche una copia digitale di Horizon Call of The Mountain, lo spin-off di Horizon Forbidden West tutto incentrato su un’esperienza in realtà virtuale: avrai un assaggio di cosa può offrirti questo accessorio, con un comparto tecnico maestoso.

Ricorda che PlayStation VR2 è inoltre compatibile con numerosi giochi già disponibili come Gran Turismo 7 e No Man’s Sky per viverli, letteralmente, sotto un punto di vista differente.

Approfitta della disponibilità su eBay di queste poche unità del bundle con Horizon Call of The Mountain. Lo riceverai a casa in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.