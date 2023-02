PlayStation VR2, è il TUO momento: richiedi adesso l'invito su Amazon

Le prime recensioni hanno acceso definitivamente l’attesa: PlayStation VR2, il visore VR per PlayStation 5, è sempre più vicino al lancio. Se ti sei definitivamente convito hai ancora la possibilità di richiedere l’invito per l’acquisto su Amazon. Riceverai direttamente alla tua email il link con cui procedere al preordine.

PlayStation VR2 è la nuova versione del dispositivo di realtà virtuale di Sony. Questo nuovo ambizioso device è stato completamente riprogettato e offre una serie di nuove funzionalità, che lo rendono ancora più immersivo e coinvolgente rispetto al suo predecessore.

PlayStation VR2: la Realtà Virtuale di nuova generazione

Una delle principali novità del PlayStation VR2 è il doppio display OLED HDR 4K. Questo nuovo schermo offre una risoluzione più alta e un miglior contrasto, offrendo un’immagine più nitida e vivida. Inoltre, il campo visivo è stato ampliato, il che significa che l’esperienza di gioco sarà ancora più coinvolgente.

PlayStation VR 2 offre anche un sistema di tracciamento dei movimenti più preciso, grazie ai sensori posizionati sui lati del dispositivo. Ciò significa che i tuoi movimenti verranno riprodotti con maggiore precisione e la sensazione di immersione sarà ancora più realistica. Inoltre, l’accessorio sarà dotato di un nuovo controller incluso nella confezione con un feedback aptico più preciso, grazie ai sensori di movimento integrati, e un nuovo design ergonomico per una maggiore comodità durante il gioco.

Il visore sarà compatibile con diversi titoli, sia di nuova uscita appositamente sviluppati per PS VR2 come Horizon Call of The Mountain, sia già disponibili con aggiornamento gratuito in arrivo, come Gran Turismo 7. Non ti rimane dunque che richiedere il tuo invito su Amazon per unirti alla festa.

