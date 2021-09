PlayStation Store: nuovi sconti fino al 75% su giochi PS4 e PS5

Arrivano nuovi sconti sul PlayStation Store, con una serie di “Giochi di Successo” per PS4 e PS5 in offerta. La lista include anche diversi titoli AAA, tra i quali Cyberpunk 2077 a 33,49€ (-33%) e STAR WARS: Squadrons a 15,99€ (-60%)

Gli sconti partono dal 25% fino ad arrivare in alcuni casi anche al 75%, come nel caso di Assassin's Creed Odyssey a 17,49€ ( 69,99€ ) e Need for Speed Heat a 19,99€ ( 79,99€ ). Ecco la lista completa dei giochi PS4 e PS5 in offerta sul PlayStation Store:

Assassin's Creed Odyssey – 17,49€ 69,99€

The Last of Us Parte II – 25,99€ 39,99€

Days Gone Deluxe Edition – 29.99€ 49,99€

Disco Elysium: The Final Cut – 31.99€ 39,99€

Dying Light: Enhanced Edition – 14.99€ 29,99€

Nioh – Complete Edition: 19.99€ 39,99€

Returnal – 59.9€ 79,99€

La lista completa dei giochi in offerta sullo store digitale PlayStation è disponibile a questo indirizzo. Intanto segnaliamo anche l'ottimo Immortals Fenyx Rising per PS5 in offerta su Amazon a 33,99€ (-52%)