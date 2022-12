PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi gratis di dicembre 2022

I giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022 sono stati finalmente annunciati da Sony tramite il blog ufficiale. A partire dal 20 dicembre sarà possibile scaricare una serie di titoli molto interessanti che includono WWE 2K22, Far Cry 5, Mortal Shell, Judgment e molti altri ancora.

Prima di proseguire, ti ricordiamo che puoi abbonarti quando vuoi a PlayStation Plus Extra o Premium sfruttando le ricariche PSN disponibili per l’acquisto anche su Amazon.

PlayStation Plus Extra e Premium dicembre 2022: scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5

Questa la lista completa dei giochi previsti con PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre:

E per gli abbonati PlayStation Plus Premium c’è anche questa selezione di titoli classici

Ridge Racer 2 – PSP

Heavenly Sword – PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus – PS1

Pinball Heroes – PSP

Con PlayStation Plus Extra e Premium potrai accedere ad un vasto catalogo di giochi per PS4 e PS5 e, nel caso di quest’ultimo tier, anche PS1, PS2, PS3 e PSP, oltre a ricevere numerosi vantaggi come sconti esclusivi e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.