PlayStation Plus Essential: i giochi gratis PS4 e PS5 di ottobre 2022

Sony ha presentato la lista dei giochi gratis per PS4 e PS5 che saranno inseriti a ottobre 2022 nel catalogo di PlayStation Plus.

A partire da martedì 4 ottobre fino a lunedì 31 ottobre, gli abbonati PS Plus Essential, Extra e Premium potranno scaricare i seguenti titoli senza costi aggiuntivi, che saranno disponibili finché sarà attivo l’abbonamento.

PlayStation Plus Essential: scopriamo i giochi gratis di ottobre 2022

I giochi gratuiti per PS4 e PS5 previsti con il piano PlayStation Plus Essential di ottobre 2022 sono dunque i seguenti:

Abbiamo quindi uno dei picchiaduro degli amati degli ultimi anni: Injustice 2, realizzato dai creatori di Mortal Kombat, ci permette di utilizzare i lottatori superumani dell’universo DC, come Batman, Superman e altri ancora.

Pensato per un divertimento in compagnia è Hot Wheels Unleashed, una simulazione arcade basata sull’universo delle famose macchinine che dà la possibilità di sfidare i propri amici in schermo condiviso nella modalità a due giocatori e fino a 12 invece nelle sfide online.

Infine, abbiamo Superhot, un particolarissimo sparatutto in prima persona in cui il tempo si muove solo quando lo fai…tu. Bisogna lavorare con astuzia e ingegno per evitare i proiettili nemici e sfruttarli a proprio vantaggio, in un mondo onirico e minimalista dallo stile originale.

Ricordiamo che mancano ancora pochi giorni per scaricare i giochi gratis di settembre: Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus e Toem.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.