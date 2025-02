PlayStation 5 Slim a 406€ è un affare pazzesco, anche tasso zero

Un affare pazzesco ti sta aspettando su eBay, se ancora è disponibile visto le scorte con quantità limitata. Protagonista una delle console per videogiochi da sempre più amata al mondo. Stiamo parlando della Sony PlayStation 5 Slim 1TB Digital Edition. La soluzione perfetta per il tuo divertimento di qualità, oggi è in offerta speciale a soli 406,89€, anche a tasso zero.

Prima di tutto vediamo come ottenere questo prezzaccio. Una volta aggiunta al carrello continua fino alla pagina dei metodi di pagamento. Qui inserisci il Coupon TECHWEEK25 nell’apposita casella “Codici Sconto”, visibile sulla pagina. Applicato, otterrai un extra sconto del 5% (fino a un massimo di 45€) sul prezzo già in promozione.

Tutto questo con la possibilità di attivare il Tasso Zero di PayPal o Klarna. Così avrai 3 comode rate senza interessi da soli 135,63€ al mese e senza interessi. Addirittura, per molti indirizzi, anche la consegna gratuita è inclusa nella promozione. A questo aggiungi anche il Servizio eBay Premium e la Garanzia Cliente eBay.

PlayStation 5 Slim 1TB Digital Edition: oggi è il giorno per acquistarla

Questo è il giorno perfetto per acquistare la fantastica PlayStation 5 Slim 1TB Digital Edition. Questa console per videogiochi è tra le più amate e apprezzate, grazie alla grafica eccellente e a un ricco catalogo di giochi esclusivi. Dotata di un SSD da 1TB di capacità, non solo hai tanto spazio, ma ogni videogioco ha tempi di caricamento brevissimi e un’estrema fluidità. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso a soli 135,63€ al mese.

Collegala subito al tuo televisore e godi tutta la tecnologia di gioco che ha da offrirti. Supporto per feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D per una nuova generazione di giochi PlayStation incredibili. Vivi ogni avventura con un’immersione mozzafiato che solo questo gioiellino è in grado di regalarti e assicurarti.

Scegli PlayStation 5 Slim 1TB Digital Edition su eBay grazie a questa super offerta. Acquistala adesso a soli 406,89€ con il Coupon TECHWEEK25.