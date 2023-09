PlayStation 5: sconto BOMBA di eBay, risparmi 134 euro

L’offerta che stiamo per segnalarti è davvero una bomba perché qui si tratta davvero di poter acquistare la PlayStation 5 al prezzo più basso in assoluto. Applicando il codice sconto “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento puoi infatti portarti a casa la Standard Edition a soli, tieniti forte, 415,80 euro invece dei 549,99 di listino.

Sì, non è uno scherzo. Sì hai la garanzia italiana e spedizione gratuita con consegna in 3 giorni. Sì, non ti serve altro da sapere se non sbrigarti per completare l’ordine.

PlayStation 5 a 415 euro? Tutto vero, su eBay

La PlayStation 5 Standard Edition è la versione della console che offre la massima flessibilità nella scelta dei giochi. Dotata di un lettore disco, ti consente di goderti una vasta gamma di giochi sia in formato fisico che digitale. Non dovrai più preoccuparti di quale versione del gioco acquistare, perché hai la libertà di scegliere ciò che preferisci.

In questo modo, la console ti consente anche di riprodurre dischi blu-ray e DVD per i tuoi film e serie TV preferiti. È come avere un centro multimediale completo a portata di mano.

Nella confezione della PlayStation 5 Standard Edition troverai tutto il necessario per iniziare subito a giocare. Oltre alla console, avrai il rivoluzionario controller DualSense, un cavo HDMI di alta qualità per collegare la PS5 al tuo schermo e il cavo di alimentazione per garantire che la tua console sia sempre pronta all’azione.

Come puoi ottenere questa offerta incredibile? È semplice. Basta inserire il codice sconto “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento su eBay e il prezzo della PlayStation 5 Standard Edition scenderà a soli 415,80 euro. Non è fantastico?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.