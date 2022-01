PlayStation 5 restock da Unieuro: la truffa arriva da Facebook

Una terribile truffa sta rubando centinaia di euro a tantissimi utenti che cadono nella trappola. Si tratta di un'inserzione pubblicata su Facebook che annuncia un restock di PlayStation 5. L'aspetto più pericoloso della vicenda è che sembra un banner ufficiale di Unieuro. In realtà la nota catena italiana non c'entra nulla e il sito, appositamente clonato, è pressoché identico.

PlayStation 5: il restock di Unieuro su un sito truffa

Nota come phishing, questa truffa mira a rubare denaro alle povere vittime che, in realtà, credono di acquistare a 500 euro la nota e ormai introvabile console di Sony, PlayStation 5 sul sito ufficiale di Unieuro. Sono due i pericoli più gravi a cui prestare attenzione:

il sito truffaldino è sponsorizzato attraverso un banner pubblicitario su Facebook. La portata della truffa è quindi importante perché raggiunge in poco tempo tantissimi utenti. l'URL del sito fake, anche se termina con la lettera elle invece che la i – www.unieuro.lt – ha una particolarità. Infatti, se l'utente digita l'indirizzo modificato viene reindirizzato a quello della pagina ufficiale. Questo redirect è possibile perché il dominio falso non è stato registrato dall'azienda.

Ovviamente Unieuro in tutto questo non è colpevole, anzi, appena ha saputo di questa truffa si è mossa per quanto le sia possibile fare. Ecco cosa ha dichiarato l'azienda al noto quotidiano nazionale la Repubblica:

La società ha già provveduto a disconoscere il falso sito e a segnalarlo alle autorità competenti. Allo stesso tempo Unieuro si è attivata per l’acquisto del dominio in oggetto, con l’obiettivo di oscurarlo definitivamente, cosa che accadrà nelle prossime settimane.

Attenzione però perché attualmente la truffa è ancora in auge e il sito pienamente funzionante. Ci sono alcuni indicatori che smascherano la pagina web fake: