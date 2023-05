PlayStation 5: questo è DAVVERO il prezzo più basso mai visto

Siamo quasi emozionati nel segnalarti un nuovo minimo storico per la PlayStation 5 Standard Edition, una consola che, se sei un appassionato di videogiochi lo sai bene, è stata praticamente introvabile per due anni dal lancio.

Ora, non perdere questa occasione unica su eBay: la PS5 Standard Edition è disponibile a soli 474,90 euro, il prezzo più basso in assoluto mai visto sul web, con un clamoroso sconto rispetto al prezzo di listino di 549,99 euro.

PlayStation 5 con lettore disco al prezzo più basso del web: l’occasione è ORA

PlayStation 5 è l’ultima console di casa Sony ed è in grado di garantirti un comparto grafico strepitoso in 4K HDR, un coinvolgimento sonoro di ultima generazione e una velocità di caricamento fulminea. Puoi giocare ai tuoi titoli preferiti su disco, grande prerogativa di questa versione con lettore disco, o scaricarli dal PlayStation Store, e goderti le esclusive Sony come God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West e Spider-Man 2, in uscita quest’anno.

Acquistando la PS5 Standard Edition su eBay hai la garanzia di affidabilità del venditore, che ha il 100% dei feedback positivi, e la protezione dell’acquirente. Inoltre, la consegna è gratuita e avviene in soli 3 giorni senza costi aggiuntivi.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata e approfitta subito del prezzo più basso di sempre per la PS5 Standard Edition. Oggi entri nella nuova generazione di console.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.