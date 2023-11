PlayStation 5: QUESTA è la migliore offerta del Black Friday per la console

La PlayStation 5 è uno dei prodotti più desiderati di questo periodo di Black Friday. È così’ che la nuova offerta eBay dedicata alla console di Sony (nella variante standard con disco) diventa subito una delle opzioni più interessanti del momento. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare la PlayStation 5 al prezzo scontato di 449 euro. Si tratta del prezzo più basso del web in questo periodo di Black Friday ricco di offerte. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto pagando con PayPal e impostando il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto.

PlayStation 5: questa è l’offerta giusta per comprare la console

La PlayStation 5 conviene sempre di più: il prezzo della console è calato nettamente in questo periodo di Black Friday. In più, la console continua a registrare l’arrivo di nuovi giochi davvero molto interessanti, garantendo tante opzioni più per il gaming nel corso dei prossimi mesi.

In questo momento, la PlayStation 5 diventa la console su cui puntare. Per tutti gli appassionati di gaming, infatti, la nuova promozione che taglia il prezzo della PS5 è un’occasione da non farsi sfuggire, anche in considerazione del probabile incrmento dei prezzi in vista del periodo di Natale.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la PlayStation 5 al prezzo scontato di 449 euro. C’è anche la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è disponibile tramite il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.