PlayStation 5 al MINIMO STORICO su eBay: da prendere al volo

Ebbene sì, è arrivato il momento finalmente ti poter segnalare il minimo storico per la consolle più ricercata e desiderata, la numero 1 al mondo. Questa è la prima volta per cui devi essere super veloce. Vai adesso su eBay e metti nel tuo carrello la PlayStation 5 Digital Edition a soli 492,57 euro, inserendo il codice CASA23 al momento del pagamento.

Inutile dire che a questo prezzo andrà via come il pane. Per cui non perdere tempo. Questa è una versione completamente digitale per cui senza lettore di dischi. Ma direi che nell’era del digitale questo non è assolutamente un problema. Per comprare i giochi dovrai semplicemente andare sul PlayStation Store.

PlayStation 5 Digital Edition: adesso è assolutamente da prendere

In questa versione della PlayStation 5 poterai godere di un caricamento super veloce grazie all’SSD da 825GB di cui è dotata. Caricamenti alla velocità della luce e giochi fluidi e dinamici renderanno le tue ore di gioco meravigliose. Poi con l’audio 3D potrai immergerti completamente nei tuoi titoli per un’esperienza unica.

Garantisce fino a 120 fps con un monitor a 120 Hz per regalarti immagini fluide al limite della realtà. In confezione troverai un Controller wireless e il cavo HDMI. Una super consolle che non ha assolutamente paragoni e che oggi, grazie a questo sconto, puoi avere a un prezzo decisamente da non perdere.

Perciò prima che sia tardi, e le unità disponibili finiscano di nuovo, vai su eBay e acquista la tua PlayStation 5 Digital Edition a soli 492,57 euro, inserendo il codice CASA23 al momento del pagamento. La riceverai a casa tua entro 3 giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.