PlayStation 5 disponibile su eBay: i miracoli esistono

Dopo un lungo periodo di assenza, sembra che PlayStation 5 sia tornata disponibile. Ma non illuderti, le scorte, anche in questo caso, potrebbero terminare da un momento all’altro. Corri su eBay e acquistala velocemente a soli 689,90 euro, invece di 799,90 euro.

La versione in offerta è la Standard Edition che offre 825GB di SSD. Grazie a questa unità ad altissima velocità sperimenterai un caricamento ultra rapido dei giochi. Non dovrai attendere minuti interi prima di poterti immergere nella scena. In un attimo sarai nel tuo videogame preferito.

Con PlayStation 5, la console next gen di Sony, il coinvolgimento è totale. Grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all’audio 3D sarai catapultato in un modo incredibile. Si tratta di una nuovissima generazione di giochi.

Il controller wireless DualSense è stato rinnovato per offrire nuove sensazioni. La resistenza dinamica simula la tensione delle interazioni con gli accessori e gli oggetti in-game rendendo così i grilletti adattivi per vivere un’esperienza ancora più immersiva.

PlayStation 5 la trovi su eBay

Se stavi aspettando questo momento ormai da mesi sei stato accontentato. PlayStation 5 è ora disponibile su eBay. Finalmente potrai goderti questa meravigliosa e tanto ambita console. Super ricercata, finirà in sold out in un attimo.

Scopri una nuova potenza grazie a CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato. Vivi prestazioni incredibili, mai viste prima d’ora su una console PlayStation. Inoltre, la grafica è davvero straordinaria.

Potrai esplorare ambienti iper realistici con il ray tracing. Avrai nuovi livelli di realismo, ombre e riflessi ancora più naturali nei tuoi giochi per PS5 supportati. Affronta ogni sfida al massimo e con il meglio della tecnologia grazie a questa super console di Sony.

Il gioco sarà molto fluido grazie alla frequenza elevata dei fotogrammi che arriva fino a 120 fps, con supporto output a 120Hz sui display 4K. Insomma, sarai catapultato in un’altra dimensione di gioco per vivere esperienze mozzafiato.

Non perdere tempo e afferra al volo questa opportunità prima che sia troppo tardi. Acquista PlayStation 5 Standard Edition a soli 689,90 euro, invece di 799,90 euro. Tra l’altro con eBay, selezionando il metodo di pagamento PayPal, potrai pagarla in 3 comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.