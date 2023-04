PlayStation 5 con lettore Blu Ray a 479€: prezzo SBRICIOLATO su eBay

L’eccezionale PlayStation 5, in edizione standard con lettore Blu Ray, è disponibile su eBay con uno sconto assurdo. Infatti, completando l’ordine al volo puoi portarla a casa a 479€ appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Sii veloce perché la disponibilità in stock è in rapido esaurimento.

Una promozione inaspettata, che permette di risparmiare un sacco su una delle console più ambite del momento. La celeberrima next gen di Sony, adesso puoi averla nella sua versione più completa – quella con lettore fisico di dischi – a prezzo sensazionale. In confezione, come da dotazione classica, ricevi un controller per iniziare subito a giocare ai tuoi titoli preferiti!

In questo momento, la spettacolare PlayStation 5 è disponibile in pronta spedizione su eBay ed è anche in gran sconto! L’occasione è troppo ghiotta per non approfittarne: completa l’ordine al volo per accaparrartela a 479€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Paga con PayPal in tutta sicurezza: puoi anche rateizzare in 3 rate a tasso zero!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.