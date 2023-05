PlayStation 5: con il super sconto eBay la paghi 100 euro in meno

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi vivere un’esperienza di gioco senza precedenti, non perdere questa offerta incredibile su eBay: la PlayStation 5 Standard Edition a soli 450 euro invece di 549.

Si tratta delle ultime console disponibili a questo prezzo e devi fare presto, perché potrebbero esaurirsi in pochissimo tempo. Ricordati di applicare il codice MAGGIO23EDAYS prima del pagamento.

PS5 a 450 euro: vuoi anche pensarci?

PlayStation 5 Standard Edition è la console più potente e avanzata di Sony, che ti offre una velocità incredibile grazie alla sua unità SSD ad altissima velocità, un coinvolgimento totale grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all’audio 3D, e una grafica straordinaria grazie alla sua CPU AMD Zen 2 a 8 core e alla sua GPU AMD RDNA 2 personalizzata.

Potrai giocare a titoli esclusivi e innovativi come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West e molti altri, e goderti anche i giochi per PS4 grazie alla retrocompatibilità.

Inoltre, PlayStation 5 Standard Edition ha il vantaggio di avere un lettore Blu-Ray integrato, che ti permette di riprodurre i tuoi dischi fisici di giochi e film, e di risparmiare spazio sul disco rigido. Potrai anche accedere a una vasta selezione di contenuti digitali grazie al PlayStation Store e al servizio PlayStation Plus.

Per approfittare dell’offerta, devi solo inserire il codice sconto MAGGIO23EDAYS prima del pagamento e otterrai uno sconto di 99 euro sul prezzo originale. Ma affrettati, perché l’offerta è valida solo fino al 23 maggio o fino a esaurimento scorte. Acquista subito la tua PlayStation 5 Standard Edition su eBay ad un incredibile prezzo.

