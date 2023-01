PlayStation 5 al MIGLIOR PREZZO: la nuova offerta Vodafone è la PROMO GIUSTA

Per acquistare una nuova console, come l’introvabile PlayStation 5, è possibile fare riferimento alle offerte Vodafone. L’operatore di telefonia, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti una promozione combinata davvero conveniente. Scegliendo Family Plan, l’offerta che unisce il fisso e il mobile di Vodafone al costo di 34,90 euro al mese, è possibile ottenere un bonus aggiuntivo.

I clienti “convergenti” possono, infatti, scegliere di acquistare una console a rate. Tra le opzioni disponibili c’è la PlayStation 5, proposta a 24,99 euro al mese per 24 mesi. Con la console di Sony sono inclusi anche God of War Ragnarok e una Gift Card da 70€ per il PS Store.

Da segnalare, inoltre, anche la possibilità di optare per la Xbox Series X, a 21,99 euro al mese per 24 mesi, o anche per la Xbox Series S, a 13,99 euro al mese per 24 mesi, e la Nintendo Switch, a 10,99 euro al mese per 24 mesi. Per scoprire tutte le offerte Vodafone per acquistare una console a rate è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Console a rate con le offerte Vodafone: il modo migliore per acquistare la PlayStation 5

La nuova promozione di Vodafone è davvero molto interessante. L’offerta proposta dall’operatore è Family Plan. Si tratta di un’offerta fisso + mobile che unisce:

l’abbonamento per la linea fissa con Internet illimitato tramite rete in fibra ottica FTTH ed una linea telefonica con chiamate illimitate

tramite rete in ed una linea telefonica con chiamate illimitate una SIM con minuti, SMS e Giga (anche in 5G) senza limiti; l’offerta è disponibile anche con portabilità del numero da qualsiasi operatore

Family Plan presenta un costo di 34,99 euro al mese ed include il modem Wi-Fi per la connessione.

Ad arricchire la promozione di Vodafone c’è la possibilità di abbinare una console a rate all’offerta attivata. Le opzioni disponibili sono:

PlayStation 5 Digital Edition con God of War Ragnarok e 70€ Gift Card PS Store a 24,99 euro al mese per 24 mesi

con a per 24 mesi Xbox Series X a 21,99 euro al mese per 24 mesi

a per 24 mesi Xbox Series S a 13,99 euro al mese per 24 mesi

a per 24 mesi Nintendo Switch a 10,99 euro al mese per 24 mesi

Per scoprire tutti i dettagli sull’offerta Vodafone con PlayStation 5 o un’altra console a rate è possibile fare riferimento direttamente al sito dell’operatore, raggiungibile dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.