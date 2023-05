PlayStation 5 a prezzo STRACCIATO su eBay: occasione UNICA

Ti piacerebbe avere finalmente tra le mani la PlayStation 5, la console di ultima generazione di Sony, e persino risparmiare qualcosa?

Allora preparati a rimanere a bocca aperta: su eBay puoi trovare la PS5 Standard Edition a soli 489 euro invece di 549,99. Si tratta di uno sconto del 11% che non troverai da nessuna parte: proprio per questo motivo ti suggeriamo di sbrigarti.

PlayStation 5 a 489 euro: ci credi? Eppure è tutto vero

PlayStation 5 Standard Edition è la console di ultima generazione di Sony che offre prestazioni eccezionali e una grafica mozzafiato. Puoi giocare a tutti i titoli esclusivi per PS5, come Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart e molti altri.

Puoi anche goderti i tuoi giochi preferiti per PS4 con una maggiore fluidità e risoluzione. La console, in questa versione, ha un lettore Blu-ray Ultra HD che ti permette di riprodurre i tuoi film e le tue serie in 4K.

L’offerta su eBay è imperdibile perché il venditore ha il 98,9% dei feedback positivi e assicura la consegna gratuita in 3 giorni. Puoi acquistare la PS5 Standard Edition in tutta sicurezza e riceverla a casa tua in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.