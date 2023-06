PlayStation 5 a 479 euro: L'AFFARE DEL SECOLO è su eBay

Sei pronto per un’esperienza di gioco straordinaria? Non perdere l’incredibile offerta che abbiamo trovato per te su eBay: la PlayStation 5 Standard Edition è disponibile a soli 479,90 euro anziché 549,99. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per entrare nel mondo della nuova generazione di giochi PlayStation a un prezzo imbattibile.

Questa offerta è semplicemente irresistibile. Non solo avrai la possibilità di acquistare la potente PlayStation 5, ma potrai farlo da un venditore affidabile che vanta il 100% di feedback positivi. La consegna sarà gratuita e in soli 3 giorni avrai tra le tue mani la console dei tuoi sogni. E non dimenticare, si tratta della versione B-Chassis con lettore disco e garanzia italiana, assicurandoti un’esperienza completa e senza preoccupazioni.

PlayStation 5: la nuova generazione arriva a casa tua

PlayStation 5 è un vero capolavoro di ingegneria e design, pronta a offrirti prestazioni di livello superiore. Grazie all’unità SSD ad altissima velocità, potrai goderti un caricamento ultra rapido e tempi di attesa quasi nulli per i giochi installati.

L’esperienza di gioco raggiunge un nuovo livello con il supporto per il feedback aptico, che ti farà sentire ogni singola azione come mai prima d’ora, e i grilletti adattivi, che si adatteranno alle situazioni di gioco per un coinvolgimento ancora maggiore. E non dimentichiamoci dell’audio 3D, che ti trasporterà in un mondo sonoro immersivo e realistico.

Grazie alla potenza della CPU, GPU e unità SSD personalizzate, la PlayStation 5 ti offrirà prestazioni mai viste prima su una console. Gli sviluppatori potranno sfruttare appieno le potenzialità della console, creando giochi straordinari e sfruttando la velocità di estrazione dati dall’unità SSD in modi che prima erano impensabili. Il risultato? Un’azione di gioco fluida e scorrevole, con una frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps sui giochi compatibili e supporto per output a 120 Hz sui display 4K. Ti sembra fantastico? E lo è!

Non lasciare che questa opportunità ti sfugga di mano. Acquista subito la PlayStation 5 Standard Edition su eBay a soli 479,90 euro e preparati ad immergerti in un mondo di divertimento senza precedenti. Questa è l’occasione perfetta per vivere l’emozione dei giochi di nuova generazione e scoprire tutto ciò che la PlayStation 5 ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.