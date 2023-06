PlayStation 5 a 479 euro con garanzia italiana e consegna gratis: occasione eBay

Se stai ancora cercando un buon affare per portarti a casa la PlayStation 5 Standard Edition sappi che oggi è disponibile su eBay in offerta a soli 479,99 euro invece di 549,99 euro, con spedizione gratuita, consegna in 3 giorni e garanzia italiana.

Il venditore ha il 99,6% di feedback positivi su quasi 30.000 valutazioni: in ogni caso, sei protetto dalla garanzia cliente eBay che ti rimborserà interamente la cifra spesa in caso di imprevisti.

PlayStation 5 Standard Edition a 479 euro: l’offerta migliore che puoi avere oggi

PlayStation 5 è console potente e innovativa di Sony, capace di offrirti una grafica straordinaria, un caricamento ultra rapido con un’unità SSD ad altissima velocità, un coinvolgimento totale grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all’audio 3D.

Inoltre, potrai giocare a una nuova generazione di incredibili giochi PlayStation, come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West e molti altri.

La PlayStation 5 Standard Edition è dotata di un lettore Blu-Ray che ti permette di riprodurre i tuoi giochi preferiti su disco, oltre che di scaricarli dal PlayStation Store. Potrai anche guardare i tuoi film e le tue serie in 4K dalle tue app preferite o dai Blu-Ray Disc.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista ora la tua PlayStation 5 Standard Edition su eBay a un prezzo imbattibile e preparati a vivere il futuro del gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.