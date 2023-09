PlayStation 5 a 436 euro con l'offerta Back To School di eBay

Oggi potrebbe essere il giorno in cui porti a casa la PlayStation 5: il modello Standard è infatti in offerta a soli 436 euro invece di 549 su eBay, un prezzo ancora più basso dello sconto ufficiale. Come fare per acquistarla? Ti basta aprire la pagina su eBay, applicare il codice “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento e aspettare la consegna gratuita che avverrà in sole 48 ore.

PlayStation 5 Standard: che affare su eBay

Il modello PlayStation 5 Standard è dotato di un lettore di dischi: una versione che ti consente di goderti i giochi sia in formato digitale sia in copia fisica. Per i collezionisti e per chi ama ancora l’idea di collezionare scatole di giochi, il lettore disco è un must-have.

Non solo potrai godere della vasta libreria di giochi disponibili in formato fisico, ma avrai anche la flessibilità di acquistare o scambiare giochi usati. Il mercato dell’usato è ancora una realtà molto attiva per i videogiocatori e la PlayStation 5 Standard ti permette di partecipare a questa tradizione senza rinunciare alle prestazioni di ultima generazione.

Con la PS5 scoprirai un’esperienza di gioco eccezionale con una grafica avanzata e un’immersione senza precedenti grazie al supporto per l’audio 3D. Dici anche addio ai caricamenti lenti grazie all’unità SSD ultra veloce che garantisce tempi rapidissimi. Il controller DualSense ti stupisce con funzioni come il feedback tattile e grilletti adattivi che rendono ogni esperienza di gioco più coinvolgente e realistica.

Non perdere l’occasione di portare a casa la PlayStation 5 Standard a soli 436 euro invece di 549 euro. Applica il coupon SETTEMBRE2023 al momento del pagamento per attivare lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.