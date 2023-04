Plafoniera SMART a 14€ su Amazon: sconto limitatissimo del 67%, quasi finita

Questa spettacolare plafoniera smart ti permetterà di ottenere tanta luce, della temperatura che preferisci, consumando pochissima elettricità. Infatti, l’assorbimento energetico massimo è di appena 18W. Facilissima da installare, puoi gestirla tramite applicazione per smartphone oppure utilizzando la voce, grazie all’aiuto degli assistenti vocali Alexa e Google Home.

A sorpresa, questo concentrato di tecnologia e design è in sconto del 67% su Amazon adesso: hai la possibilità di portarla a casa a 14,99€ appena invece di 45,99€. Tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. La prendi con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, si tratta di un’occasione a tempo limitatissimo.

Un prodotto spettacolare, facilissimo da installare e pronto a impreziosire la tua casa intelligente. Una volta posizionato sul soffitto, il suo ingombro sarà minimo: si tratta di uno dei principali vantaggi di scegliere questo sistema di illuminare è proprio la compattezza. Inoltre, è anche particolarmente gradevole sotto il punto di vista estetico.

Dopo averla sistemata, in pochi minuti potrai effettuare la configurazione e abbinarla alla connessione a Internet di casa, sfruttando il WiFi. Sarà semplicissimo, grazie all’aiuto della completa applicazione per smartphone Android e iOS. Da quel momento in piova avrai il pieno controllo sul dispositivo e potrai sfruttarlo tramite il tuo device oppure utilizzando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Crea sempre l’atmosfera perfetta, scegliendo la temperatura colore e anche il livello di intensità luminosa.

A questo prezzo, questa spettacolare plafoniera smart a basso consumo energetico è un vero e proprio spettacolo. Per fare un eccezionale affare su Amazon dovrai essere veloce: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Se la promo è ancora valida, potrai prenderla a 14,99€ invece di 45,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.