Plafoniera LED Smart: come usarla al meglio

Una plafoniera LED Smart è adatta per coloro che sono in cerca di un sistema di illuminazione intelligente. Semplice e minimale si adatta a qualunque contesto all'interno di un'abitazione.

Grazie alla sua compatibilità può essere gestita non solo con l'apposita applicazione ma anche con gli assistenti vocali quali Amazon Alexa e Google Home.

Il suo essere smart si realizza in tre aspetti fondamentali: è dimmerabile, il colore può essere mutato, la luce si sincronizza con il ritmo della musica.

Per quanto riguarda la prima feautures, l'intensità della luce può essere modificata a proprio piacimento mediante le apposite impostazioni. Si può scegliere una luce forte oppure più soffusa.

Anche il colore è oggetto di personalizzazione in quanto può andare da un bianco freddo a un bianco caldo o ancora scegliendo una tonalità RGB a proprio piacimento.

Le varie impostazioni permettono di utilizzare la funzione Timer con cui impostare un periodo di accensione e spegnimento automatici o impostare i giochi di colore su routine. Le modalità prestabilite sono:

notte;

lavoro;

causale;

divertimento;

colorato;

cielo blu.

