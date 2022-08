Plafoniera LED con tanto di cassa Bluetooth: GENIALE nella stanza

Hai mai sognato di rendere la tua casa ancora più speciale? Oggi hai la possibilità di acquistare diversi prodotti per ottenere questo risultato, ma con questo che ho trovato su Amazon credimi, punti veramente a qualcosa di originale. Di cosa sto parlando? Di questa plafoniera LED che gestisci un po’ come vuoi e che ha integrato al suo interno una vera e propria cassa BlueTooth per poter riprodurre la tua musica preferita.

Grazie al ribasso in corso su Amazon risparmi esattamente il 15%, collegati immediatamente e completa il tuo acquisto con appena €46,74.

Le spedizioni sono sia gratuite Che veloci Se hai un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Plafoniera LED speciale sotto tutti i punti di vista: scopri di cosa è capace

Semplice e con un design che si rivela perfetto sia per ambienti moderni che più classici, questa plafoniera led te lo puoi installare praticamente ovunque tu voglia. Ti basta una mossa per montarla sul soffitto e per rendere un ambiente magico fin dal primo secondo.

Ti faccio sapere fin da subito che puoi gestirla praticamente come vuoi perché è dotata di un telecomando, puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone senza alcun costo aggiuntivo e se hai un assistente vocale del calibro di Amazon Alexa di Google Assistant in casa, puoi utilizzare fino anche la tua voce.

Cosa ti permette di fare?

Puoi cambiare luce scegliendo tra uno dei migliaia di colori disponibili in sistema;

in sistema; puoi modificare l’intensità della luce con un valore compreso tra l’uno e 100%;

della luce con un valore compreso tra l’uno e 100%; scegliere una tonalità di bianco che possa soddisfarti optando per una nuance calda, fredda o naturale;

che possa soddisfarti optando per una nuance calda, fredda o naturale; impostare timer e routine.

Come ti dicevo, poi, c’è un aggiunta in più di cui non fare a meno: si tratta proprio di un altoparlante Bluetooth integrato che ti permette di riprodurre le tue canzoni o i tuoi contenuti audio preferiti con un solo comando.

Insomma, non farti scappare questa plafoniera LED su Amazon grazie al ribasso del 15% ora in corso. Completa l’acquisto al volo per portarla a casa con appena €46,74, non potrai avere ripensamenti. Le spedizione sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.