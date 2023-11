Pizza espressa con il fornetto Ariete, SOLO 73€ al Black Friday

È un po’ che stai valutando l’idea di acquistare un forno per farti la pizza a casa? Allora non puoi assolutamente perdere questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il fornetto Ariete a soli 73,99 euro, anziché 104,99 euro.

Come puoi vedere in questo momento hai un risparmio notevole, di ben 31 euro, grazie allo sconto del 30%. Chiaramente dovrai essere veloce perché andrà a ruba. Con questo piccolo forno puoi fare la pizza in un attimo e verrà esattamente come in pizzeria. Occupa pochissimo spazio e non sporca niente. Davvero una promozione con i fiocchi.

Fornetto Ariete per la pizza in soli 4 minuti

Come dicevamo il prezzo è davvero bassissimo, ma non è ovviamente l’unica cosa che conta. Vediamo insieme le sue caratteristiche principali:

Cottura perfetta: grazie alla pietra refrattaria e la temperatura che arriva fino a 400° C, potrai gustarti una pizza buonissima, cotta perfettamente sia sotto che sopra. E bastano 4 minuti.

Potenza: potrai scegliere tra 5 livelli di potenza per avere la temperatura che desideri e questo di permette di cuocere di tutto, anche i toast e le brioches.

potrai scegliere tra per avere la temperatura che desideri e questo di permette di cuocere di tutto, anche i toast e le brioches. Design: oltre a essere molto bello esteticamente, occupa pochissimo spazio. Lo puoi riporre tranquillamente in un cassettone della cucina o portartelo dietro per una serata dagli amici.

Fai in fretta perché l’offerta è destinata a scadere a breve. Prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo fornetto Ariete a soli 73,99 euro, anziché 104,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.