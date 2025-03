Pixel 9a ha una data di lancio ufficiale: in Italia arriverà il 14 aprile

Pixel 9a ha una data: in Italia, verrà messo in vendita il 14 aprile. Google ha ufficialmente presentato Pixel 9a lo scorso 19 marzo, ma con una sorpresa: non ha rivelato subito la data di lancio. La decisione del colosso è stata attribuita a un non meglio precisato problema di qualità dei componenti, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Quando arriva Pixel 9a in Italia

Dopo settimane di speculazioni, Google ha finalmente svelato le date di uscita del suo nuovissimo arrivato di casa Pixel nei vari mercati globali, compreso quello europeo. I primi a mettere le mani su Pixel 9a saranno gli utenti di Stati Uniti, Canada e Regno Unito, il 10 aprile.

In Italia, con un prezzo consigliato di 549 euro, arriverà qualche giorno più tardi: il 14 aprile, insieme a Germania, Spagna, Italia, Irlanda, Francia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Portogallo, Svizzera, Polonia, Cechia, Romania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Lituania, Estonia, Lettonia e Finlandia. Infine toccherà ad Australia, India, Singapore, Taiwan e Malesia, il 16 aprile.

Un’assenza notevole è quella del Giappone, che non compare ancora nella lista. Sebbene Google abbia confermato che il telefono arriverà anche sul mercato nipponico, la data ufficiale di uscita non è stata ancora comunicata.

I preordini? Ancora in sospeso

Le date sono state svelate. E i preordini? Ancora nulla. Considerando che i dettagli ufficiali non sono stati annunciati, è probabile che verranno aperti a breve. Ora che Pixel 9a si appresta ad arrivare sul mercato, gli appassionati sono curiosi di scoprire quale fosse il problema che ha costretto Google a ritardare il lancio. Alcuni ipotizzano che possa trattarsi della batteria, ricordando il precedente caso di Pixel 4a. Senza una conferma ufficiale, tuttavia, il motivo esatto potrebbe restare un enigma.