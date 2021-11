Pixel 3 e 3 XL ai titoli di coda: Google dice stop agli aggiornamenti

Anche le migliori storie d'amore finiscono: Google Pixel 3 e 3 XL, smartphone tra i più apprezzati della linea prodotta da Big G, hanno ricevuto il loro ultimo aggiornamento nel mese di ottobre, in seguito al quale l'azienda ha deciso di interrompere definitivamente il supporto ad essi destinato.

Niente più aggiornamenti per Google Pixel 3 e 3 XL

Il recente update, dal quale i due dispositivi sono stati esclusi, ha portato con sé la patch di sicurezza di novembre contenente numerosi bug-fix relativi alla stabilità del sistema e ad un miglioramento generale delle performance. Ovviamente, il fatto che Google abbia smesso di supportare i suoi smartphone ufficializzati nel 2018 non significa che questi non possano più essere utilizzati. Anzi, diversi utenti ancora oggi si ritengono del tutto soddisfatti di Pixel 3 e 3 XL.

Non si esclude che ulteriori risorse per mantenere in vita “i vecchi” terminali del colosso statunitense vengano rintracciate nel sempre prolifico ambito del modding. Da tempo, gli sviluppatori indipendenti ci hanno abituato a piacevoli sorprese, custom ROM che in molte circostanze sono state in grado di resuscitare unità considerate ormai inutilizzabili. Ci auguriamo che lo stesso accada per gli ottimi Google Pixel 3 e 3 XL.