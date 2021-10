Pixel 6: potrai regolare la temperatura di colore nella fotocamera

Pixel 6 e 6 Pro hanno fatto il loro esordio già da qualche giorno, per cui è ancora tanta la voglia di approfondire caratteristiche e potenzialità dei nuovi smartphone targati Google. Particolare interesse ha destato una specifica feature rintracciabile all'interno dell'app Fotocamera.

“Temperatura variabile” per i video catturati con Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

La funzionalità che ora andremo a descrivere risulta già utilizzabile su entrambi i modelli della gamma. In buona sostanza, sfruttando l'app Fotocamera per registrare un video è possibile anche regolare la temperatura della scena interagendo con uno slider dedicato introdotto proprio da Google. In base alla circostanza, si potrà quindi decidere se optare per colori più caldi o atmosfere tendenti al freddo.

La regolazione della temperatura è disponibile all'interno del menù delle impostazioni, tramite il quale l'utente può ad esempio modificare il contrasto o la luminosità dell'immagine. Un'integrazione certamente gradita, che contribuisce a portare la qualità generale dei filmati ad un livello più professionale (seppur con tutti i limiti del caso).

Per il momento non è ancora chiaro se e quando tale funzione sarà disponibile anche per le fotocamere a bordo delle precedenti generazioni di Pixel 6 e 6 Pro.