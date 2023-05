Piscina gonfiabile indromassaggio in super offerta: perfetta per la tua estate

Se sogni di rilassarti in una piscina idromassaggio nel tuo giardino, approfitta dell’offerta imperdibile di Amazon su Intex 28426 Pure Spa Bubble Therapy, la piscina gonfiabile da 4 posti con pompa, riscaldatore e sistema di purificazione dell’acqua.

Solo per oggi, puoi acquistarla a 362,99 euro invece di 427,26, risparmiando il 15% sul prezzo originale. Puoi anche programmare la spedizione Prime per riceverla quando preferisci.

Piscina gonfiabile idromassaggio: perfetta in estate, ma anche in inverno

Intex 28426 Pure Spa Bubble Therapy è una piscina gonfiabile di alta qualità, realizzata con materiali resistenti e dotata di tutte le funzioni per garantirti il massimo comfort e sicurezza. Ha un diametro di 196 cm e un’altezza di 71 cm, con una capacità di 795 litri d’acqua. Può ospitare fino a 4 persone comodamente sedute, che potranno godersi una piacevole massaggio grazie ai 120 getti d’aria presenti lungo la circonferenza della piscina.

La piscina è dotata di un sistema automatico di riscaldamento dell’acqua, che ti permette di impostare la temperatura desiderata tra i 20 e i 40 gradi Celsius. Inoltre, ha un sistema integrato di purificazione, che elimina le impurità e previene la formazione di calcare.

La piscina è facile da montare e da gonfiare grazie alla pompa inclusa nella confezione, che funge anche da pannello di controllo per regolare le sue funzioni. Nella confezione trovi anche un telo di copertura che protegge la tua vasca gonfiabile dalla polvere e dagli agenti atmosferici quando non è in uso, oltre ad una sacca di trasporto per riporla e spostarla facilmente.

Intex 28426 Pure Spa Bubble Therapy è la piscina gonfiabile ideale per chi vuole trasformare il proprio giardino in un’oasi di benessere, senza spendere una fortuna. Approfitta dell’offerta di Amazon e acquistala ora a soli 362,99 euro invece di 427,26. Affrettati perché l’offerta è valida solo per poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.