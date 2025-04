Pirateria Online: multe in arrivo per gli utenti di IPTV e Pezzotto

La guerra alla pirateria online si sta intensificando, andando a colpire direttamente gli utenti di IPTV e Pezzo con multe, al momento, di soli 50 euro, ma che potranno aumentare fino a 5000 euro con recidiva. AGCOM ha annunciato tutto questo. Le multe sono già pronte all’invio e raggiungeranno presto i destinatari.

“La Lega si sta muovendo molto nei confronti non solo più di chi manda il segnale, ma anche verso gli utenti. Sono già pronte 5.000 multe a soggetti individuati e adesso verranno sanzionati. Non è una grande multa, purtroppo sono 50 euro di multa però sulla recidiva poi si può arrivare fino a 5mila euro“, ha dichiarato Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, qualche giorno fa.

Con la pirateria online di IPTV e Pezzotto illegale non si scherza. Le azioni saranno tempestive e a tappeto, con l’obiettivo di scongiurare questa pratica che, per molti, non è altrettanto grave rispetto a quanto invece lo sia. Una lotta serrata che sembra essere solo all’inizio, secondo le dichiarazioni dei protagonisti.

Pirateria Online con IPTV e Pezzotto: si punta alla rapidità di intervento

Contro pirateria online, IPTV e Pezzotto si punta alla rapidità di intervento. AGCOM ha infatti specificato: “La rapidità dei tempi di intervento è stata uno dei punti di forza dell’azione finora svolta dall’Agcom, come riconosciuto dall’intera filiera dell’industria creativa. Considerando l’ingente danno provocato dalla diffusione illegale di contenuti trasmessi in diretta, la misura cautelare e il ricorso alla piattaforma Piracy Shield potranno fornire uno strumento di tutela più efficace“.

Nella recente delibera, si legge che “per le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi è previsto l’avvio di un procedimento sanzionatorio, come stabilito dalle nuove disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi“.

Un procedimento che dovrebbe entrare a pieno regime nella lotta alla pirateria online di IPTV e Pezzotto prima dell’inizio del Mondiale per Club 2025, torneo disponibile gratuitamente su DAZN e Mediaset.