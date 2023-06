Pikmin 4: prenotalo adesso su Amazon e ricevilo al D1

Se ami i giochi di esplorazione, strategia e simpatia, non puoi perderti l’ultimo capitolo della serie Pikmin: Pikmin 4 per Nintendo Switch.

Il gioco uscirà il 21 luglio 2023, ma puoi prenotarlo ora su Amazon al prezzo di listino di 59,99 euro e riceverlo il giorno dell’uscita con la spedizione gratuita.

Pikmin 4: pronto a diventare microscopico?

In Pikmin 4, ti troverai a guidare un gruppo di avventurieri spaziali rimasti bloccati su uno strano e remoto pianeta. Per fortuna, non sarai solo: potrai contare sull’aiuto dei Pikmin, delle minuscole creature simili a piantine che hanno forza da vendere. Falli crescere, raccoglili e guidali per affrontare ostacoli grandi e piccoli, esplorare, andare a caccia di tesori, affrontare creature selvatiche e risolvere enigmi.

I Pikmin hanno diverse abilità a seconda del loro colore: i rossi sono resistenti al fuoco, i blu possono nuotare, i gialli conducono l’elettricità, i viola sono più forti e i bianchi sono velenosi. Dovrai sfruttare le loro caratteristiche per superare le sfide che ti aspettano sul pianeta. Inoltre, potrai incontrare nuovi tipi di Pikmin, come quelli alati o quelli rocciosi.

Pikmin 4 ti offre un’esperienza di gioco ricca e varia, che potrai vivere al tuo ritmo. Potrai esplorare il pianeta in vaste aree aperte, personalizzare il tuo aspetto e quello dei tuoi compagni, usare materiali trovati sul campo per costruire ponti, strumenti e altro ancora. Potrai anche goderti la grafica spettacolare e i dettagli curati del gioco, che ti faranno immergere in un mondo floreale e colorato.

Parliamo di un gioco imperdibile per tutti gli amanti della serie e per chi vuole scoprire un mondo nuovo e affascinante. Prenotalo adesso su Amazon e preparati a vivere una nuova avventura con i tuoi amici Pikmin.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.