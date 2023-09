Pictionary Air: il gioco più BELLO di SEMPRE diventa smart a 15€

Se ti piacciono i giochi da tavolo e sei sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e divertente, allora non perdere questa fantastica occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Pictionary Air a soli 15,74 euro, invece che 23,98 euro.

Goditi lo sconto del 34%, risparmia e fai tuo uno dei giochi più belli e divertenti degli ultimi anni. In questa versione del celebre gioco dei disegni, potrai dare sfogo alla fantasia come mai prima. E per giocare non serve nemmeno un tavolo! Fai presto perché è assolutamente una promozione più unica che rara.

Pictionary Air: gioco spettacolare e ora costa niente

Una delle cose più interessanti come ti dicevo è che non serve avere un tavolo per appoggiare il tabellone o le carte perché è tutto digitale. Devi solo scaricare l’app su un dispositivo come smartphone o tablet e gestisci tutto da lì. Volendo puoi collegare il tuo dispositivo alla TV per un’esperienza ancora più bella.

In pratica chi disegna dovrà posizionarsi davanti alla telecamera dello smartphone o del tablet e quindi, con la penna magica, incominciare l’opera d’arte. Il disegnatore non potrà vedere cosa sta realizzando ma potrà interagire con il suo disegno per far indovinare la parola alla sua squadra. Non mancheranno certo le risate in questo gioco divertente che però stimola l’intelletto.

Fai presto dunque perché l’offerta potrebbe svanire da un momento all’altro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Pictionary Air a soli 15,74 euro, invece che 23,98 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

