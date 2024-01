Piano cottura a gas Indesit 4 fuochi in SVENDITA a 142€ da Unieuro

Se hai scelto di sostituire il piano di cottura a gas della tua cucina, ti segnaliamo l’offerta di Unieuro per il piano da incasso Indesit 4 fuochi, in vendita a 142 euro invece di 269,90 euro. Lo sconto è di quasi il 50% rispetto al prezzo di vendita consigliato, ma per beneficiarne occorre agire subito, perché la promo durerà soltanto fino alla mezzanotte di oggi. Ecco il link all’offerta.

Piano cottura a gas Indesit 4 fuochi a quasi metà prezzo sul sito di Unieuro

Il piano cottura 4 fuochi del marchio Indesit si distingue per i suoi comandi facili e intuitivi, grazie alla loro posizione sul pannello frontale del piano, per offrire a tutti un’esperienza di cottura senza pause.

Altra caratteristica chiave da notare è il piano in acciaio. Oltre ad essere elegante, è anche molto semplice da pulire, aspetto questo che è un po’ il tallone d’Achille di tanti altri prodotti in questa fascia di prezzo.

Se stai sostituendo il tuo vecchio piano di cottura anche perché era solito sporcarsi con facilità al termine di ogni giornata, con il piano Indesit risolverai una volta per tutte il problema, restando a bocca spalancata per la sua lucentezza di ogni giorno.

Puoi inoltre pagarlo in 3 rate senza interessi da 47,33 euro al mese con Klarna e PayPal, scegliendo al momento dell’acquisto il pagamento rateale. Senza contare che le spese di spedizione sono gratuite.

Approfitta dell’offerta di oggi sul piano cottura a gas Indesit 4 fuochi per risparmiare quasi la metà del prezzo. La promo, ti ricordiamo, è valida fino alle 23:59 di questa giornata.

