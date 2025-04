PhotoSì ti regala una scatola di cioccolatini GRATIS da personalizzare

PhotoSì lancia una nuova promozione che unisce i ricordi fotografici al… cioccolato. Fino al 16 aprile, con una spesa minima di 50 euro sul sito web, potrai infatti ricevere GRATIS una scatola di cioccolatini personalizzata, in formato large o small. Un’iniziativa perfetta, ad esempio, per la Festa della Mamma o per qualsiasi occasione speciale, come un compleanno oppure un anniversario.

Come funziona la promozione PhotoSì

Come partecipare? È semplice. Personalizza i tuoi prodotti fotografici preferiti sul sito, sull’app PhotoSì oppure tramite gli appositi software per PC o Mac. La piattaforma mette a disposizione tantissimi prodotti e idee regalo, dalle classiche stampe ai puzzle, passando per accessori personalizzati (come tazze e cuscini), fino a biglietti, box e fotolibri.

Una volta raggiunti i 50 euro di spesa, inserisci il codice promo FREECHOCO. Applicando il buono, potrai aggiungere gratuitamente al tuo ordine una scatola di cioccolatini, da personalizzare con le tue foto più belle. La promozione è valida per tutti i prodotti presenti nel catalogo PhotoSì, esclusi rullini e macchine fotografiche usa e getta.

Inoltre, le spese di consegna – pari a 3,99 euro – non concorrono al raggiungimento del minimo d’ordine di 50 euro. Il codice promozionale FREECHOCO può essere utilizzato più volte, fino alla scadenza della promozione o fino a esaurimento scorte, ma è possibile inserirne uno solo per ogni ordine.

Come ottenere la scatola di cioccolatini gratis

Ricapitolando, ecco come devi fare per ottenere la tua scatola di cioccolatini personalizzata gratis:

Accedi al sito PhotoSì, all’app o al software

Personalizza i tuoi prodotti fotografici fino a raggiungere almeno 50 euro di spesa

Aggiungi al carrello una Scatola di cioccolatini (formato large o small)

Inserisci il codice FREECHOCO nello spazio dedicato ai coupon e clicca su “Applica buono sconto”

nello spazio dedicato ai coupon e clicca su “Applica buono sconto” Verifica che il totale sia stato aggiornato correttamente

Che sia per un compleanno, una festa o un semplice pensiero per una persona cara, la scatola di cioccolatini personalizzata è sicuramente è un regalo davvero originale. Ricevila gratis effettuando il tuo ordine entro martedì 16 aprile. Ma affrettati, perché i pezzi a disposizione sono limitati!