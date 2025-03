Philips Series 5000: il rifinitore all-in-one per un look perfetto dalla testa ai piedi

Se sei alla ricerca di un rifinitore elettrico versatile e potente per prenderti cura del tuo look, il Philips Series 5000 All-in-one è la scelta perfetta per te. Questo Multigroom 12 in 1 ti permette di tagliare, definire e rifinire barba, capelli e corpo: il tutto con un unico strumento in grado di offrirti controllo e precisione estrema.

Grazie a 12 accessori intercambiabili, potrai facilmente passare da un look corto e curato ad uno stile più lungo e definito. All’interno della confezione d’acquisto troverai testine delicate per la barba, il taglio dei capelli e la rifinitura del corpo, oltre ad un rifinitore di precisione per dettagli davvero perfetti.

I pettini regolabili con 14 impostazioni di lunghezza (da 0,5 a 16 mm) ti permettono di personalizzare il tuo stile con la massima libertà.

Questo dispositivo è dotato di un motore ad alte prestazioni che è in grado di assicurare un taglio efficace ed uniforme anche sui peli più spessi. Le sue lame autoaffilanti in acciaio inossidabile inoltre garantiscono un’ottima durata ed un taglio estremamente preciso, senza il bisogno di una particolare manutenzione. La batteria è studiata per offrirti almeno 90 minuti in autonomia con una sola ricarica. Questo rifinitore è quindi l’ideale da portare con sé anche in vacanza.

Il suo design ergonomico e leggero lo rende pratico da maneggiare. La funzione Wet & Dry ti permetterà di usarlo anche sotto la doccia, inoltre tutti gli accessori sono lavabili sotto l’acqua per una pulizia rapida ed efficace.

Il Philips Series 5000 MG5950/15 è un ottimo alleato se vuoi avere un look curato senza sforzi e se cerchi uno strumento pratico ed affidabile, da portare sempre con te. Che tu sia a casa o in viaggio, questo strumento ti permetterà di prenderti cura di barba, capelli e corpo con estrema facilità.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di farlo arrivare a casa tua al costo di 39,99 euro con il 49% di sconto e non te ne pentirai!