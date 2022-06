Philips rasato perfetto ovunque, anche in doccia: 29€ su Amazon (-45%)

Con l’estate, è normale avere l’esigenza di liberarsi dalla peluria in eccesso, in diversi punti del corpo. Con questo sistema di Philips, completi in un attimo la rasatura, anche in doccia. Preciso e potente, funziona senza fili tramite batteria integrata. Con un prezzo piccolissimo, porti a casa un prodotto di un brand di qualità, direttamente da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 29,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Philips: rasatura perfetta in un attimo

Un prodotto praticissimo da utilizzare in qualsiasi contesto. Puoi usarlo nella tranquillità di casa, ma anche in vacanza. Infatti, è così piccolo e maneggevole, che si può mettere in valigia a ingombro zero.

Perfetto per rasare qualsiasi parte del corpo, la possibilità di sfruttarlo in doccia non ha eguali. Infatti, tagli i tempi ed elimini la peluria in eccesso mentre ti lavi. Usalo per rifinire dove preferisci, in dotazione hai 3 pettini appositi, pensati proprio per una regolazione efficace e veloce.

Non temere i risultati, un brand come Philips non delude le aspettative. La rasatura pratica e precisa, quest’estate affidala a questo rasoio elettrico impermeabile. Con un investimento minimo, risolvi il problema in un attimo. Ora lo trovi in sconto su Amazon a 29,99€ appena: completa adesso l’ordine per accaparrartelo, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

