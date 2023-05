Philips OneBlade: rade, regola, rifinisce, 3 in 1 SPETTACOLARE a 34€

Ti piace avere un look diverso ogni settimana? Vuoi un rasoio elettrico che possa radere completamente la barba, regolarla e rifinire basette, pizzetto e baffi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips OneBlade a soli 34,99 euro, invece che 52,99 euro.

Grazie a questa offerta oggi puoi risparmiare e portarti a casa un dispositivo eccezionale e molto versatile. Un 3 in 1 incredibile che ti offre molteplici possibilità. Oggi puoi avere al 34% in meno uno dei migliori rasoi elettrici sul mercato. Fai presto perché l’offerta ovviamente durerà poco.

Philips OneBlade: il rasoio elettrico super versatile

Philips OneBlade è dotato di una lama che taglia in entrambe le direzioni e che offre ottime performance. Riesce a radere perfettamente in una sola passata garantendo così una pelle morbida, liscia e senza irritazioni. Lo puoi usare su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma e anche sotto la doccia.

Oltre a radere completamente, grazie a 3 pettini che trovi in dotazione potrai regolare la barba da 1,3 fino a 5 mm. In confezione troverai un’altra lama di ricambio che garantisce così una durata fino a 8 mesi. L’impugnatura è maneggevole e il design è leggero. Volendo lo puoi usare anche sul corpo. Possiede una batteria in grado di durare per 45 minuti con una sola ricarica.

Non perdere questa fantastica occasione. Prima che sia tardi fiondati su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade a soli 34,99 euro, invece che 52,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

