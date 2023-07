Philips OneBlade a prezzo da CAPOGIRO: Prime Day BOOM

Sei hai deciso di acquistare un rasoio elettrico che ti permetta di avere la massima versatilità senza spendere troppo, allora non perdere questa offerta.Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips OneBlade Face & Body a soli 34,99 euro, invece che 67,99 euro. È un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Se fai presto puoi avvalerti di uno sconto pazzesco che ti permette di risparmiare ben 33 euro sul totale. Questo rasoio elettrico lo potrai usare praticamente per qualsiasi cosa. Puoi radere il corpo e la barba, definirla e regolarla. Inoltre avrai in confezione una lama di ricambio e potrai usarlo per un anno intero.

Philips OneBlade: il migliore rasoio elettrico a prezzo wow

Non ci sono dubbi, OneBlade è sicuramente uno dei migliori rasoi elettrici sul mercato e oggi lo potrai avere a un prezzo da favola. Una delle caratteristiche più interessanti è certamente la sua versatilità. Infatti lo potrai usare per radere completamente la barba per una pelle liscia e senza tagli. E con il pettine incluso puoi anche raderti il corpo senza problemi.

Il suo design ti permette inoltre di regolare il pizzetto, i baffi e le basette in modo preciso e con semplicità. E grazie a un altro pettine incluso puoi regolare la barba da un minimo di 1,3 mm fino a un massimo di 5 mm. Potrai usarlo sia sulla pelle asciutta che bagnata, con o senza schiuma e anche sotto la doccia perché è completamente impermeabile. E poi possiede una batteria in grado di durare per 45 minuti con una sola ricarica.

Questo è un vero portento che oggi ti porti a casa a un prezzo bassissimo. Però devi essere veloce. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade Face & Body a soli 34,99 euro, invece che 67,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.