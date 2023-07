Philips OneBlade: il MITICO rasoio elettrico che fa di tutto a 32€

Se ogni giorno vuoi avere uno stile di barba diverso allora non devi assolutamente perdere questa offerta che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Philips OneBlade a soli 32,99 euro, invece che 54,28 euro.

Grazie a questo straordinario sconto del 39% oggi potrai avere un notevole risparmio e soprattutto un rasoio elettrico eccezionale. Sarai in grado di fare praticamente di tutto in pochissimo tempo e alla perfezione. Potrai raderti la barba con accuratezza, regolarla o rifinirla in modo preciso. Un dispositivo utilissimo e molto versatile che garantisce un rapporto qualità prezzo che non ha rivali. Dovrai essere veloce però perché le unità disponibili a questa cifra spariranno presto.

Philips OneBlade: il mitico rasoio 3 in 1 che vogliono tutti

Sicuramente la caratteristica principale di Philips OneBlade, che lo rende probabilmente uno dei migliori rasoi elettrici della categoria è la sua versatilità. Infatti avrai la possibilità di raderti la barba in modo veloce e senza irritare la pelle. La lama a doppia direzione è affilatissima e quindi non dovrai passare più volte. Questo garantisce il massimo del comfort.

Ha una testina regolabile che si adatta i contorni del viso seguendo i tuoi lineamenti. E poi è dotato di 4 pettini ad aggancio rapido che ti permettono di regolare la barba facilmente da 1 mm fino a 5 mm. E poi rifinire baffi, basette e pizzetto in un attimo. In più ha una batteria che può durare fino a un’ora con una sola ricarica.

Non perdere tempo perché un’offerta così allettante è destinata a durare poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade a soli 32,99 euro, invece che 54,28 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.