Philips OneBlade è il MIGLIORE rasoio elettrico e ora è tuo a MENO di 30€

La tua pelle è sensibile e si irrita facilmente? Rasarti la barba o rifinirla diventa ogni giorno più complicato e doloroso? Allora risolvi con una spesa ridicola su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello Philips OneBlade a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro.

Una grandissima promozione che ti consente di risparmiare ben 20 euro sul totale, grazie a uno sconto del 40% sul prezzo di listino di 49,99 euro. Avrai così un rasoio elettrico spettacolare in grado di offrire una rasatura eccellente senza irritare la pelle e rendendo tutto più semplice e veloce. Sii rapido perché a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili on sono infinite.

Philips OneBlade a questo prezzo non ha rivali

Non c’è che dire, Philips OneBlade è uno dei migliori rasoi elettrici in circolazione ed ecco perché a questa cifra diventa davvero uno dei migliori affari del giorno. Grazie alle sue straordinarie lame con movimenti rapidissimi di 12.000 al minuto è in grado di offrire una rasatura perfetta. Soprattutto non dovrai passare e ripassare più volte e questo garantirà una minore irritazione della pelle.

Ha un design estremamente leggero e compatto con un manico antiscivolo e un’impugnatura maneggevole per permetterti di usarlo in modo più agevole. Potrai non solo radere la barba ma anche rifinire i baffi, le basette o il pizzetto. Tutto in modo estremamente preciso. Tra l’altro ogni lama è in grado di durare per diversi mesi e quindi non dovrai continuare a cambiarla. Ha una batteria ricaricabile ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IPX7.

Non perdere altro tempo a leggere perché sicuramente un’offerta del genere non può durare ancora tanto. Perciò corri su eBay e acquista il tuo Philips OneBlade a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.