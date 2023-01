Philips OneBlade: il miglior rasoio elettrico a prezzo da FAVOLA (-41%)

Crea il tuo stile come vuoi e in pochissimo tempo con uno dei rasoi elettrici migliori degli ultimi tempi. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello il mitico Philips OneBlade a soli 39,99 euro, invece che 67,99 euro.

Grazie a questo sconto del 41% puoi avere un notevole risparmio e soprattutto portarti a casa un rasoio elettrico eccezionale. Philips OneBlade è perfetto per i viaggi perché ha un design leggero e compatto. Il suo punto di forza è certamente la versatilità. Potrai radere, regolare e rifinire la barba come vuoi. Un 3 in 1 spettacolare.

Philips OneBlade: scegli lo stile senza compromessi

La tecnologia di Philips OneBlade permette alla lama di muoversi con estrema rapidità, riuscendo a realizzare 200 tagli al secondo. Questo si traduce in una rasatura perfetta in una sola passata, senza quindi irritare la pelle. La lama poi è a due direzioni quindi la puoi muovere liberamente dall’alto verso il basso e viceversa. Quando devi radere in zone sensibili puoi agganciare il pettine per la protezione della pelle per un risultato eccezionale.

Puoi usarlo per raderti completamente il viso, ma non solo, anche per rifinire i baffi la barba o le basette. È molto preciso e quindi puoi creare lo stile che desideri in un attimo, anche se non sei un esperto. Usa uno dei 4 pettini che troverai in confezione per ottenere la lunghezza che desideri e il gioco è fatto. Ed è adatto anche per il corpo. Può durare per un ora con una sola ricarica e ciascuna lama rimane affilatissima per almeno 4 mesi.

Non perdere questa offerta speciale, ma fai presto perché è destinata a durare poco. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade a soli 39,99 euro, invece che 67,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.